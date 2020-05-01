Число заболевших коронавирусом в Московской области на 1 мая 2020 года составило 11 710 человек

1 Май 2020 2020-04-30T23:30:55+03:00

Также известно число излечившихся от коронавируса. На 1 мая их число составило 430 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

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К утру 1 мая 2020 года в Подмосковье зарегистрировано 11 710 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области на официальном сайте. При этом согласно данным оперативного штаба по противодействию распространения инфекции в регионе, проведено свыше 172 тысяч исследований на COVID-2019.

Также известно число излечившихся от коронавируса. На 1 мая их число составило 430 человек. Это менее 4% от числа заболевших. В регионе зафиксировано 93 летальных исхода.

Напомним, в Московской области до 11 мая сохраняется действие режима всеобщей самоизоляции. Выходить из дома можно лишь в исключительных случаях: на работу, в больницу, в магазин, аптеку или для прогулки с собакой. Также нужно получать цифровой пропуск для совершения любых поездок: хоть на общественном, хоть на личном транспорте.

В ближайшее время в Подмосковье введут масочный режим. Защитная повязка на лице станет обязательным атрибутом при выходе из дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU