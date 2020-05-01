2020-05-01T03:32:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Московской области, последние новости на 1 мая 2020: Подмосковье вводит масочный режим

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о COVID-2019 в Московской области на 1 мая 2020
Семен ЕЛЕНИН
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Сайт kp.ru собрал самые последние новости о COVID-2019 в Московской области на 1 мая 2020Сайт kp.ru собрал самые последние новости о COVID-2019 в Московской области на 1 мая 2020Фото: REUTERS
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793 новых заболевших коронавирусом выявили за сутки в Московской области. Всего с начала эпидемии COVID-2019 заразились уже более 11,7 тысяч человек.

При этом среди подмосковных муниципалитетов самый резкий скачок по числу заболевших зафиксировали в Балашихе - сразу у 81 жителей в течение суток подтвердили диагноз. А самый высокий процент заболевших - в Ленинском городском округе (Видное), там на каждую 1 тысячу жителей приходится 3,1 заболевших.

1. Одинцово - 743 (+26)

2. Люберцы - 672 (+21)

3. Красногорск - 554 (+47)

4. Мытищи - 486 (+35)

5. Балашиха - 477 (+81)

6. Королев - 459 (+29)

7. Ленинский - 457 (+5)

8. Подольск - 421 (+7)

9. Химки - 410 (+32)

10. Раменское - 334 (+4)

Тем временем губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в области будут вводить масочный режим - то есть, все люди будут обязаны носить в общественных местах медицинские маски.

«Я получил предписание главного санитарного врача. Мы начинаем готовиться и серьезно внедрять систему обязательного, строго рекомендуемого ношения масок в общественном транспорте, магазинах, везде, где человек соприкасается с другими», - заявил губернатор.

А еще с 1 мая в Подмосковье нарушителей пропускного режима будут выявлять не только стоящие вдоль дорог гаишники, но и камеры фотовидеофиксации (раньше такой алгоритм был только в Москве). Напомним, цифровые пропуска для поездок на работу, срок которых истекал сегодня, 30 апреля, автоматически продлены до 4 мая. Если в пропуске есть необходимость и в дальнейшем, до 4 мая пропуск можно продлить на портале gosuslugi.ru - до 11 мая. Штраф за езду без пропуска выписывается на владельца машины - 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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