С 1 мая россияне смогут бесплатно переводить друг другу до 100 тысячи рублей в месяц

1 Май 2020 2020-05-01T00:40:39+03:00

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С 1 мая россияне смогут бесплатно переводить до 100 тысячи рублей в месяц по номеру мобильного телефона с помощью разработанной Центробанком Системы быстрых платежей.

Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина, уточнив, что «речь идет о переводах по номеру мобильного телефона друг другу или между своими счетами, открытыми в разных банках – участниках Системы быстрых платежей».

Она подчеркнула, что с 1 мая эта операция станет «абсолютно бесплатной», если сумма перевода не превышает 100 тысяч рублей. На сегодняшний день к системе подключены более полусотни разных российских банков.

По словам Аллы Бакиной, Центробанк проанализировал переводы россиян в Системе быстрых платежей и пришел к выводу, что 100 тысяч рублей в месяц – это именно та сумма, которая «покрывает основные потребности граждан»: переводы родственникам, погашение кредитов в разных банках или перечисление переводе заработной платы на свои счета, открытые в другом банке, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU