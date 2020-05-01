1 мая в Австрии отменяют режим жесткой самоизоляции из-за коронавируса

1 Май 2020 2020-05-01T01:21:38+03:00

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С 1 мая в Австрии отменяются жесткие карантинные меры, введенные в стране из-за пандемии коронавируса COVID-19 еще в середине марта. В частности, в пятницу завершается режим самоизоляции, гражданам можно будет выходить из своих домов на улицу. Правда, при условии, что всем нужно носить защитные маски.

Об этом говорится в указе Министерства социальных дел, здравоохранения и защиты прав потребителей Австрии. Отмечается, что до 30 июня включительно жители страны обязаны в общественных местах и помещениях соблюдать социальную дистанцию – держаться друг от друга на расстоянии не меньше метра, не собираться группами более десяти человек и носить маски. Массовые мероприятия по-прежнему остаются под запретом.

«Меры безопасности сейчас сокращаются до минимума, чтобы позволить восстановить свободу передвижения», - приводит ТАСС слова главы австрийского МВД Карла Нехаммера.

Напомним, как писал сайт kp.ru, власти Австрии начали постепенно отменять введенные из-за коронавируса ограничения с 14 апреля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU