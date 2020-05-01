1 Май 2020 2020-05-01T02:04:22+03:00

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Нью-йоркское метро перестанет работать круглосуточно. Начиная со следующей среды движение поездов будет ежедневно приостанавливаться с 01:00 до 05:00, доступ на станции будет закрыт.

Руководство MTA – компании, осуществляющей эксплуатацию городского транспорта Нью-Йорка, заявило, что в ночные часы все станции и вагоны подвижного состава будут подвергаться более тщательной дезинфекции.

Особые санитарные нормы в связи с эпидемией COVID-19 МТА вводило и ранее. Но из-за режима карантина пассажиропоток упал на 95%, и пустые вагоны метро немедленно облюбовали бездомные, из-за которых МТА и решило пойти на такую непопулярную меру.

За последние 10 лет в расписание нью-йоркской подземки коррективы вносились лишь дважды. И оба раза они были связаны с ущербом, который наносили инфраструктуре метро ураганы.

По оценке MTA, непопулярное решение затронет порядка 11000 пассажиров – именно столько, в среднем, человек, ежедневно пользовались метро с часу ночи до пяти утра в последний месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU