Трамп: Байдену нужно ответить на обвинения в домогательствах

1 Май 2020 2020-05-01T02:46:51+03:00

При этом глава Белого дома отметил, что обвинения могут быть и ложными, а уж он-то сам «знает все о ложных обвинениях»

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Президент США Дональд Трамп считает, что претендующему на его место демократу Джозефу Байдену нужно бы ответить на многочисленные обвинения в сексуальных домогательствах.

«Я думаю, он должен ответить. Это могут быть ложные обвинения, я знаю все о ложных обвинениях», - подчеркнул американский лидер, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции в Белом доме.

Трамп добавил, что не может «говорить за Байдена».

«Могу только сказать, что ему стоит ответить», - приводит его слова ТАСС.

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ИСТОЧНИК KP.RU