Участники Великой Отечественной войны перед 9 Мая получат ежегодную выплату
Выплата к Дню Победы составит 10 тысяч рублей
Все ветераны Великой Отечественной войны в России получат выплаты к 75-летию ПобедыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В преддверии 9 Мая получат ежегодную выплату участники Великой Отечественной войны. Она составит 10 тысяч рублей. Право на неё имеют непосредственные участники войны в составе действующей армии, в партизанских и подпольных организациях, военнослужащие, служившие более шести месяцев в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» и некоторые другие.
Подробнее о том, что изменится в нашей стране с 1 мая, читайте в материале на сайте kp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU