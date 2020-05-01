Участники Великой Отечественной войны перед 9 Мая получат ежегодную выплату

1 Май 2020 2020-05-01T04:48:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В преддверии 9 Мая получат ежегодную выплату участники Великой Отечественной войны. Она составит 10 тысяч рублей. Право на неё имеют непосредственные участники войны в составе действующей армии, в партизанских и подпольных организациях, военнослужащие, служившие более шести месяцев в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» и некоторые другие.

Подробнее о том, что изменится в нашей стране с 1 мая, читайте в материале на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU