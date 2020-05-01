2020-05-01T05:47:02+03:00
Общество

С 3 мая изменятся правила перевозок пассажира и багажа в поездах

Пассажиры нижних и верхних полок будут иметь равное право на место для ручной клади
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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При покупке билета на поезд дальнего следования надо будет обязательно указывать свой номер мобильного телефонаПри покупке билета на поезд дальнего следования надо будет обязательно указывать свой номер мобильного телефонаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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С понедельника, 3 мая, в России вступают в силу новые правила перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом.

В частности, теперь при покупке билета на поезд дальнего следования путешественникам надо будет обязательно указывать свой номер мобильного телефона или какой-либо другой способ быстро с ними связаться при необходимости. Например, если нужно срочно предупредить об отмене поезда или каких-то других важных изменениях.

Необходимость срочной связи возникла из-за вспышки коронавируса и многочисленными изменениями в расписании: оказалось, что не всегда есть возможность вовремя донести эту информацию до пассажиров.

Кроме того, урегулируется вопрос с местом для ручной клади. Дело в том, что в некоторых вагонах место для сумок и чемоданов предусмотрено только для пассажиров нижней или верхней полки, а по новым правилам они будут иметь равные права на место для багажа.

Подробнее о том, что еще изменится в нашей стране с 1 мая, читайте в материале на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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