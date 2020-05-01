2020-05-01T06:12:55+03:00
В мире

Американец обстрелял посольство Кубы в Вашингтоне

Полиция задержала мужчину с винтовкой, мотивы его поступка выясняются
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Посольство Кубы в Вашингтоне REUTERSПосольство Кубы в Вашингтоне REUTERSФото: REUTERS
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В ночь на четверг, 30 апреля, в вашингтонскую полицию поступило сообщение об обстреле здания посольства Кубы в США. Прибывшие на место стрельбы стражи порядка задержали мужчину с «винтовкой, похожей на штурмовую», его сразу взяли под стражу.

«Человек был немедленно взят под стражу без каких-либо дополнительных происшествий, оружие было изъято. Наше первоначальное расследование показало, что этот человек стрелял в сторону иностранного посольства, которое расположено в этом районе», - рассказал представитель полиции Вашингтона Хью Кэрью.

Личность задержанного уже выяснили, «стрелком» оказался 42-летний житель города Обри (штат Техас) по имени Александер Аласо, ему предъявлены обвинения в «нападении с целью убийства». Мотивы злоумышленника выясняются. Пострадавших в результате стрельбы нет.

Представитель вашингтонской полиции добавил, что расследование ведется совместно с Секретной службой США, которая охраняет первых лиц страны и представителей иностранных государств во время их визитов, передает ТАСС.

Клава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья назвал обстрел здания посольства терактом, а президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что ждет от американских властей всестороннего расследования и призывает их соблюдать свои обязательства по охране дипмиссии.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в 2016 – 2017 сотрудники посольства США в Гаване пострадали от некоего воздействия, которое они характеризовали как «акустическую атаку». Американские дипломаты жаловались на головокружение, тошноту и звон в ушах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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