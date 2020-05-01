2020-05-01T06:27:21+03:00
Общество

Последние новости на утро 1 мая 2020: Учебный год в российских школах закончится досрочно

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 1 мая 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Учебный год в российских школах закончат досрочно в середине маяУчебный год в российских школах закончат досрочно в середине маяФото: Мария ЛЕНЦ
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Коронавирус преподнес российским ученикам подарок – из-за вспышки COVID-19 большинство школьников отправится на каникулы уже через неделю после майских праздников. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Для учеников 1 – 8 классов учебный год планируется завершить в середине мая. Решение о досрочном завершении учебного года каждый регион принимает самостоятельно, и большинство регионов этим правом воспользовались», - уточнил он.

К слову, с неожиданным заявлением выступила британский врач, консультант по здравоохранению правительственной медицинской службы Эбере Окереке. Она считает, что заразиться коронавирусом от ребенка нельзя, потому что малыши не являются переносчиками новой инфекции.

С 1 мая в России пополнится список пособий, которые будут переводиться только на карту национальной платежной системы «Мир». Это, в частности, касается пособия по безработице, социальных выплат на детей, а также выплат пострадавшим от воздействия радиации и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Ранее только на карту «Мир» уже перечислялись пенсии и социальные выплаты военным. Подробнее о том, что еще изменится в нашей стране с 1 мая, читайте в материале на сайте kp.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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