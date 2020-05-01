2020-05-01T07:22:28+03:00
Политика

Посольство России в США осудило обстрел дипмиссии Кубы в Вашингтоне

Мужчина, открывший огонь по зданию кубинского посольства, арестован
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Посольство России в ВашингтонеПосольство России в ВашингтонеФото: REUTERS
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Посольство России в США прокомментировало обстрел дипмиссии Кубы в Вашингтоне, напомнив Соединенным Штатам об их международных обязательствах по защите иностранных миссий.

«Мы осуждаем обстрел посольства Кубы в Вашингтоне. Исходим из того, что в вопросах защиты своих дипломатических представительств все страны полагаются на гарантии безопасности, предоставляемые государствами пребывания в соответствии с международно-правовыми обязательствами», - говорится в заявлении российской дипмиссии, опубликованном на странице посольства в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ночью в вашингтонскую полицию поступило сообщение об обстреле здания посольства Кубы в США. Прибывшие на место стрельбы стражи порядка задержали мужчину с «винтовкой, похожей на штурмовую», его личность уже установлена.

«Стрелком» оказался 42-летний житель Техаса по имени Александер Аласо, ему предъявлены обвинения в «нападении с целью убийства». Мотивы злоумышленника выясняются, расследование продолжается. Пострадавших в результате стрельбы нет.

В Гаване назвали произошедшее терактом и призвали американские власти соблюдать обязательства по охране кубинской дипмиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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