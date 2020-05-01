Посольство России в США осудило обстрел дипмиссии Кубы в Вашингтоне
Посольство России в США прокомментировало обстрел дипмиссии Кубы в Вашингтоне, напомнив Соединенным Штатам об их международных обязательствах по защите иностранных миссий.
«Мы осуждаем обстрел посольства Кубы в Вашингтоне. Исходим из того, что в вопросах защиты своих дипломатических представительств все страны полагаются на гарантии безопасности, предоставляемые государствами пребывания в соответствии с международно-правовыми обязательствами», - говорится в заявлении российской дипмиссии, опубликованном на странице посольства в Twitter.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ночью в вашингтонскую полицию поступило сообщение об обстреле здания посольства Кубы в США. Прибывшие на место стрельбы стражи порядка задержали мужчину с «винтовкой, похожей на штурмовую», его личность уже установлена.
«Стрелком» оказался 42-летний житель Техаса по имени Александер Аласо, ему предъявлены обвинения в «нападении с целью убийства». Мотивы злоумышленника выясняются, расследование продолжается. Пострадавших в результате стрельбы нет.
В Гаване назвали произошедшее терактом и призвали американские власти соблюдать обязательства по охране кубинской дипмиссии.
ИСТОЧНИК KP.RU