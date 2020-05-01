Суд Бразилии обязал президента Болсонару предоставить результаты всех тестов на коронавирус

1 Май 2020 2020-05-01T07:21:56+03:00

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Президент Бразилии в течение 48 часов по требованию суда должен опубликовать результаты тестов на коронавирус. Речь идет о всех тестах, которые проходил Жаир Болсонару.

Официально он уже дважды проходил тестировании в медицинской лаборатории. Но документы, предоставленные суду, "не полностью соответствует постановлению". Журналистам президент, который в начале пандемии вообще отрицал существование коронавируса и не верил, что массовое заболевание может дойти до Бразилии, говорил об отрицательных тестах.

Если он не предоставит результаты в течение 48 часов, то ему ежедневно будут начислять штраф в размере 5 тысяч долларов.

Если окажется, что Болсонару был заражен и отрицал это, то его могут привлечь к ответственности, дело может дойти до импичмента. Поскольку президент не только отказывался соблюдать изоляцию, он с симптомами простудного заболевания, кашлем, общался на митингах со своими сторонниками, спускался в толпу без маски.

В интервью в четверг 30 апреля Болсонару заявил, что возможно уже и переболел коронавирусом.

- Я мог заразиться этим вирусом в прошлом. Может быть, я даже не чувствовал его,- приводит его слова портал G1.

ИСТОЧНИК KP.RU