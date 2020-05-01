2020-05-01T07:38:02+03:00
В мире

В российском посольстве обвинили США в переписывании истории из-за фразу о "тирании СССР"

Фраза появилась на сайте американской дипмиссии в Венгрии
Юлия САЛЬНИКОВА
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В американском посольстве заявили о "тирании" Советского СоюзаВ американском посольстве заявили о "тирании" Советского СоюзаФото: EAST NEWS
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В американском посольстве в Венгрии разместили на сайте описание конкурса на гранты госдепартамента. Тематика конкурса посвящена войне, учитывая, что в 2020 году мир празднует 75-лети Победы во Второй Мировой войне.

Американцам-участникам конкурса предложили взять за основу истории людей. При этом в описании конкурса появилась фраза:

- Включая акты гуманизма и сопротивления, а также жестокости и сотрудничества в разгар Холокоста и Второй мировой войны, и под тиранией Советского Союза.

Эта фраза не осталась незамеченной в российском посольстве. Американских коллег призвали отказаться от "заведомо ложных и псевдоисторических программ".

- В 75-ю годовщину Великой Победы госдепартамент предпринимает еще одну циничную попытку переписать историю. Предать забвению решающий вклад народов Советского Союза в победе над нацизмом, прекращении Холокоста,- сказано в сообщении посольства России в США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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