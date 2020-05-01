2020-05-01T08:15:18+03:00
Общество

Ученые показали процесс передачи коронавируса в самолете

Модель передачи вируса создали в Университете Пердью США
Юлия САЛЬНИКОВА
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Вирус распространяется быстрее при наличии верхнего кондиционераВирус распространяется быстрее при наличии верхнего кондиционераФото: Кадр видео
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Американские ученые показали, как коронавирус может передаваться в самолете от пассажира к пассажиру. По версии исследователей из университета Пердью, опасность состоит не только в близком расположении мест, но и системе кондиционирования.

Потоки воздуха в закрытом помещении буквально разносят частицы вируса по всей площади.

- Эта модель показывает, как крошечные невидимые частицы вируса от одного кашля могут распространяться через кабину пассажирского самолета Boeing 767,- написал в твиттер Пьер-Антуан Ризк.

В зоне особого риска, если верить этой схеме, не только те, кто сидит в одном ряду с зараженым, но и пассажиры в переднем и заднем ряду. При этом, если полет длится пять часов, то шансы заразиться составляют 1:3. Если длительность полета меньше, то вероятность инфицирования других пассажиров 1:5.

Исследование опубликовано также в Washington Post. Ученые считают, что в случае, если кондиционер расположен сверху, то распространения вируса будет более интенсивным. И наоборот, если кондиционер снизу, то передача снижается.

Ученые показали, как распространяется коронавиурс в самолете.Если система вентиляции расположена снизу, то риск заболеть снижается

ИСТОЧНИК KP.RU

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