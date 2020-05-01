2020-05-01T08:26:38+03:00
Общество

Названы повышающие риск заражения коронавирусом диеты

Некоторые пищевые привычки могут привести к снижению иммунитета
Юлия САЛЬНИКОВА
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Диетологи призывают следить за питанием в период изоляцииДиетологи призывают следить за питанием в период изоляцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Диетологи назвали пищевые привычки, которые могут быть опасны в период пандемии.

Еда не может вылечить от вируса, даже те продукты, которые считают народными спасителями от вируса: чеснок, лимон, имбирь. Но при этом от питания зависит иммунитет, а значит и способность организма защищаться и противостоять попавшему в организм вирусу.

- В период пандемии категорически не рекомендованы голодные диеты или диеты, исключающие основные питательные вещества, так как это может негативно сказаться на функционировании иммунной системы,- сообщила РИА Новости диетолог, заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева.

Ожирение считается одним из наиболее опасных сопутствующих заболеваний при заражении коронавиурсом. Ученые вычислили, что среди пациентов с осложениями 37 процентов страдали ожирением. Это даже больше, чем число пациентов с диабетом и заболеванием почек.

Поэтому диетологи советуют снизить в период блокировки общую каллорийность блюд. Ведь дома человек двигается меньше обычного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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