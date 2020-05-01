Мамаев готов возместить ущерб телеведущей Ольге Ушаковой без суда

1 Май 2020 2020-05-01T08:53:57+03:00

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Адвокат Павла Мамаева сообщил, что спортсмен готов возместить ущерб по иску Ольги Ушаковой до суда.

Ведущая "Первого канала" тоже пострадала в дебоше футболистов 8 октября 2018 года. Утром у гостиницы "Пекин" в Москве спортсмены избили ее водителя. со слов Ушаковой, ему сломали нос, в больнице позже подтвердили сотрясение мозга. Оказалась помята и машина ведущей. с учетом повреждений и морального ущерба она хочет взыскать со спортсменов 300 тысяч рублей.

- Еще в ходе предварительного следствия, несмотря на то, что Ушакова не была признана потерпевшей и гражданским лицом по делу, в декабре 2018 года, в целях своевременного возмещения ей материального ущерба как собственнику транспортного средства... со стороны Мамаева осуществлен именной денежный перевод на сумму 200 тысяч рублей, - сообщил ТАСС адвокат Игорь Бушманов.

С его слов футболист готов в ближайшее время, причем единолично, хотя в потасовке участвовали несколько человек, выплатить Ушаковой требуемую ею сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU