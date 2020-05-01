Микрофинансисты сократили объемы займов из-за кризиса

1 Май 2020 2020-05-01T08:58:47+03:00

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В России резко сократили средний размер займов в МФО (микрофинансовые организации).

Оказалось, что спрос на быстрые кредиты растет даже в период домашней изоляции. Из-за кризиса люди больше берут в займы, но в МФО не уверены, что возвращать будут деньги так же, как раньше. Чтобы снизить вероятность роста невозвратов, ужесточили требования к заемщикам, сообщает РБК.

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ИСТОЧНИК KP.RU