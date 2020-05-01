В Китае ждут на майксие праздники первый туристический пик в 2020 году
В Китае готовятся в первому в 2020 году туристическому пику. По оценке экспертов отрасли, он произойдет на майские праздники.
С 1 по 5 мая в Китае считаются нерабочими днями в честь Дня труда. Страна постепенно оправляется после эпидемии, принятые раньше ограничительные меры сняты в большинстве регионов. Даже Ухань, пострадавший больше других, снимает блокировку.
- Ожидается, что майские праздники станут первым туристическим пиком в 2020 году, вероятно, данные по поездкам увеличатся вдвое по сравнению с выходными по случаю Дня поминовения усопших в апреле, когда жители Китая совершили 43 миллиона поездок,- сообщили РИА Новости со ссылкой на докладе крупнейшего в Китае туристического агентства Ctrip.
ИСТОЧНИК KP.RU