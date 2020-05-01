2020-05-01T09:29:44+03:00
Общество

"Это ерунда": Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера

Пресс-секретарь президента прокомментировал публикации в СМИ, которые появились после сообщения о заболевании главы правительства
Юлия САЛЬНИКОВА
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Премьер-министр сообщил о своем диагнозе 30 апреля Фото: Дмитрий Астахов, ТАССПремьер-министр сообщил о своем диагнозе 30 апреля Фото: Дмитрий Астахов, ТАСС
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В Кремле прокомментировали сообщения о том, что премьер-министр Михаил Мишустин может покинуть правительство после лечения от коронавируса.

О положительном диагнозе на COVID-19 Михаил Мишустин сообщил президенту Владимиру Путину 30 апреля. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора он будет соблюдать самоизоляцию, но при этом останется на постоянной связи с коллегами. Глава государства поблагодарил его за работу и напомнил, что от болезни никто не застрахован.

После того, как о диагнозе главы правительства стало известно, в СМИ появилась статья о том, что после лечения Мишустин может покинуть свой пост.

- Это ерунда,- опроверг слухи пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводят РИА Новости.

Ранее на заседании с губернаторами президент обратился к россиянам с просьбой соблюдать на майские праздники режим изоляции, отказаться от походов в гости и встреч с друзьями в эти дни. Начало мая - третий инкубационный период болезни, это время может стать решающим в ситуации с заболеваемостью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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