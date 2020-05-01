"Это ерунда": Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера
В Кремле прокомментировали сообщения о том, что премьер-министр Михаил Мишустин может покинуть правительство после лечения от коронавируса.
О положительном диагнозе на COVID-19 Михаил Мишустин сообщил президенту Владимиру Путину 30 апреля. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора он будет соблюдать самоизоляцию, но при этом останется на постоянной связи с коллегами. Глава государства поблагодарил его за работу и напомнил, что от болезни никто не застрахован.
После того, как о диагнозе главы правительства стало известно, в СМИ появилась статья о том, что после лечения Мишустин может покинуть свой пост.
- Это ерунда,- опроверг слухи пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводят РИА Новости.
Ранее на заседании с губернаторами президент обратился к россиянам с просьбой соблюдать на майские праздники режим изоляции, отказаться от походов в гости и встреч с друзьями в эти дни. Начало мая - третий инкубационный период болезни, это время может стать решающим в ситуации с заболеваемостью.
ИСТОЧНИК KP.RU