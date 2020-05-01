Богатейшие россияне потеряли 46 миллиардов долларов с начала года

1 Май 2020 2020-05-01T10:10:53+03:00

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С начала года богатейшие предприниматели России потеряли около 46 миллионов долларов. На столько подешевели их акции в кризисный 2020-й.

Капитал богатейших бизнесменов оценили РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index. В этом списке 500 человек, среди них 23 россиянина. Выше всех в рейтинге расположился Владимир Потанин, один из владельцев "Норникеля". При этом, его состояние, если оценивать стоимость акций, снизилось на 2,04 миллиарда долларов и составляет 26 миллиардов.

На 55 строчке рейтинга Влдаимир Лисин. Его состояние оценивается в 17,6 миллиардов долларов - минус 3,8 миллиардов.

Еще один акционер "Новатэка" Леонид Михельсон потерял 7,66 миллиарда долларов с начала года, капитал оценивается в 16,9 миллиардов долларов.

3,8 миллиарда долларов потерял за тот же период владелец "Северстали" Алексей Мордашов, а совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов - 6,56 миллиарда долларов.

В этом списке не оказалось российских женщин. Согласно рейтингу Forbs наибольший доход со своих компаний имеет владелица WildBerries Татьяна Бакальчук.

ИСТОЧНИК KP.RU