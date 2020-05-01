2020-05-01T10:46:02+03:00
Коронавирус Covid-19

В России 96 человек умерли от коронавируса за сутки

Медики нашли 7933 новых заболевших инфекцией
Ксения АНУФРИЕВА
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За минувшие сутки на территории России от коронавируса и осложнений после него скончались 96 человек.За минувшие сутки на территории России от коронавируса и осложнений после него скончались 96 человек.Фото: Андрей КАРА
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За минувшие сутки на территории России от коронавируса и осложнений после него скончались 96 человек. В общей сложности за день выявили 7933 новых случая заражения инфекцией в 85 субъектах страны, смогли пройти успешные курс лечения и полностью выздороветь 1601 пациент с ранее подтвержденным диагнозом, сообщает 1 мая оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Наибольшее количество новых инфицированных за один день появилось в российской столице (3561 человек за сутки), в Московской области (797 зараженных) и в Санкт-Петербурге (349 новых пациентов). При этом почти у половины новых пациентов с подтвержденным диагнозом болезнь протекает без каких-либо симптомов.

С начала пандемии на территории страны от коронавируса умерло 1169 человек, выздоровели 13 220. Всего врачи зафиксировали 114 431 случаев заражения во всех регионах России.

Заражение коронавирусом вчера, 30 апреля, подтвердили у главы правительства России Михаила Мишустина. Исполнять его обязанности временно будет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Росздравнадзор выдал государственную регистрацию новой тест-системе, которая определяет наличие в организме человека антител к коронавирусу и показывает, переболел ли пациент инфекцией. Тесты создали ученые из ФМБА.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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