В России 96 человек умерли от коронавируса за сутки

1 Май 2020 2020-05-01T10:46:02+03:00

За минувшие сутки на территории России от коронавируса и осложнений после него скончались 96 человек. Фото: Андрей КАРА

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За минувшие сутки на территории России от коронавируса и осложнений после него скончались 96 человек. В общей сложности за день выявили 7933 новых случая заражения инфекцией в 85 субъектах страны, смогли пройти успешные курс лечения и полностью выздороветь 1601 пациент с ранее подтвержденным диагнозом, сообщает 1 мая оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Наибольшее количество новых инфицированных за один день появилось в российской столице (3561 человек за сутки), в Московской области (797 зараженных) и в Санкт-Петербурге (349 новых пациентов). При этом почти у половины новых пациентов с подтвержденным диагнозом болезнь протекает без каких-либо симптомов.

С начала пандемии на территории страны от коронавируса умерло 1169 человек, выздоровели 13 220. Всего врачи зафиксировали 114 431 случаев заражения во всех регионах России.

Заражение коронавирусом вчера, 30 апреля, подтвердили у главы правительства России Михаила Мишустина. Исполнять его обязанности временно будет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Росздравнадзор выдал государственную регистрацию новой тест-системе, которая определяет наличие в организме человека антител к коронавирусу и показывает, переболел ли пациент инфекцией. Тесты создали ученые из ФМБА.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU