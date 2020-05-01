В Швеции власти будут бороться с толпой в Вальпургиеву ночь куриным пометом

1 Май 2020 2020-05-01T11:03:57+03:00

«Ароматная» борьба призвана заставить людей не выходить на улицу во время самоизоляции

Изменить размер текста: A A

Шведские власти университетского города Лунд на юге страны намерены отвадить людей от празднования Вальпургиевой ночи 1 мая, ведь толпа, которая выйдет на улицы, может поспособствовать распространению коронавируса. Муниципалитет решил прибегнуть к весьма необычному способу: разбросать в центральном парке города тонну куриного помета, чтобы специфический запах отпугнул всех желающих, кто собирался по традиции отметить праздник в парке. Об этом сообщает Guardian.

По словам главы муниципальной комиссии Лунда по защите окружающей среды, таким образом власти надеются предотвратить распространение инфекции и заставить местных жителей сидеть дома.

- Не думаю, что людям будет очень приятно сидеть на газоне или гулять в парке, где пахнет куриным пометом. А вот для газонов это будет полезно, поскольку навоз содержит много фосфора и азота, - отметил Филип Сэндберг, лидер городского совета.

Вальпургиева ночь отмечается в центральной и северной Европе: люди, как правило, собираются на вечеринке или разводят костры. Празднество является «спонтанным», поэтому власти не могут запретить его на законодательном уровне. Во избежание распространения вируса многие города призвали своих жителей пропустить эту традицию, но удержать людей дома не так просто.

Швеция в настоящее время остается одной из немногих стран, где до сих пор не ввели жесткий карантин. Правительство рекомендовало гражданам соблюдать социальную дистанцию и не посещать массовые мероприятия, но все заведения в стране остаются открытыми.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU