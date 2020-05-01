Старый ролик "Городка" про карантин за 15 лет до коронавируса предсказал эпидемию

1 Май 2020 2020-05-01T12:38:12+03:00

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В Сети неожиданную популярность приобрел ролик из "Городка", снятый 15 лет назад. Называется он "Карантин". Это тот случай, когда сюжет передачи смешной, но ситуация страшная - сильно уж напоминает 2020 год, который уже вошел в историю под знаком пандемии коронавируса.

За десять дней ролик в YouTube посмотрели около миллиона человек. При этом передача уже восемь лет как не выходит в эфир. Актеры с такой точностью изобразили ситуацию, которая происходит в 2020 году, что пользователи сети уже сравнивают в комментариях создателей шоу и актеров "Вангой".

- Людям всегда интересно, что сказала Ванга про коронавирус, конфликт с ОПЕК или про посаженного олигарха. Все есть у Ванги — так думают люди. И вот такой же феномен случился с «Городком», мол, ребята пятнадцать лет назад про это сняли. Нет, ребята сняли не про это, ребята сняли про очередной грипп, который традиционно гулял по России,- прокомментировал "Фонтанке" ситуацию Юрий Стоянов.

Он говорит, что и сам в период пандемии стал вспоминать сюжеты "Городка" про грипп и эпидемию. Но говорили тогда про это не потому что нечто предвидели, просто тогда тоже были массовые болезни - свиной грипп, птичий грипп. Просто сейчас об этих ситуациях все забыли, уверен актер.

- В этом есть надежда, что все пройдет. И вновь они проснутся в интернете при очередном вирусе через двадцать лет,-считает Юрий Стоянов.

Городок - "Карантин.. ехать нельзя".

ИСТОЧНИК KP.RU