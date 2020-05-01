Роналду обвинили в распространении слухов о заражении одноклубника коронавирусом

1 Май 2020 2020-05-01T12:34:03+03:00

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Нападающего итальянского клуба «Ювентус» Криштиану Роналду обвинили в распространении слухов о повторном заражении коронавирусной инфекцией его одноклубника, аргентинского футболиста, Пауло Дибалы. Об этом сообщает издание Corriere dello Sport.

По информации журналистов, Криштиану Роналду, который в настоящее время находится на карантине в автономном регионе Португалии Мадейра вместе со своей семьей, не хочет возвращаться в Италию. Чтобы остаться на родине, спортсмен дезинформирует средства массовой информации, пытаясь убедить общественность в повторном заражении коронавирусом Дибалы.

Информация о том, что одноклубник известного футболиста, которые уже переболел вирусом, снова сдал положительный тесты, появилась 29 апреля. Первый раз коронавирус у Пауло Дибалы медики обнаружили 21 марта, но в апреле два теста на инфекцию показали отрицательные результаты. Четвертый тест футболиста, по словам Роналду, оказался положительным. Позднее девушка форварда опровергла данную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU