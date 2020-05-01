Ученые считают, что пандемия коронавируса может длиться два года
Американские ученые допустили более длительное распространение коронавируса в мире - до двух лет, пока две трети населения не приобретут иммунитет от болезни.
Об этом сказано в отчете Центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний в Университет Миннесоты, который публикует агентство Bloomberg.
Свой прогноз они строили на имеющихся данных о коронавирусе, а также, исходя из того, как человечество в прошлом боролось с пандемиями. В итоге, исследователи пришли к выводу, что иммунитет должен быть у двух третей людей мира.
Даже если в 2020 году ученые разработают вакцину, то пройдет время, пока она станет доступна всем. Так было с пандемией гриппа в 2009-2010 годах.
- Вакцина не была доступна, пока вспышка вспышки в США не достигла пика,-сказано в исследовании.
Пандемию коронавируса оказалось сложнее обуздать, чем грипп. Ведь часть зараженных Covid-19 не имеет симптомов, а значит их сложнее вычислить, но при этом они продолжают активно передавать вирус другим людям.
- Эта вещь не остановится, пока не заразит от 60 до 70% людей, - сказал CNN Майк Остерхольм, который руководит Центром исследований и политики в области инфекционных заболеваний в Университете Миннесоты.
ИСТОЧНИК KP.RU