Ученые считают, что пандемия коронавируса может длиться два года

1 Май 2020 2020-05-01T13:36:24+03:00

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Американские ученые допустили более длительное распространение коронавируса в мире - до двух лет, пока две трети населения не приобретут иммунитет от болезни.

Об этом сказано в отчете Центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний в Университет Миннесоты, который публикует агентство Bloomberg.

Свой прогноз они строили на имеющихся данных о коронавирусе, а также, исходя из того, как человечество в прошлом боролось с пандемиями. В итоге, исследователи пришли к выводу, что иммунитет должен быть у двух третей людей мира.

Даже если в 2020 году ученые разработают вакцину, то пройдет время, пока она станет доступна всем. Так было с пандемией гриппа в 2009-2010 годах.

- Вакцина не была доступна, пока вспышка вспышки в США не достигла пика,-сказано в исследовании.

Пандемию коронавируса оказалось сложнее обуздать, чем грипп. Ведь часть зараженных Covid-19 не имеет симптомов, а значит их сложнее вычислить, но при этом они продолжают активно передавать вирус другим людям.

- Эта вещь не остановится, пока не заразит от 60 до 70% людей, - сказал CNN Майк Остерхольм, который руководит Центром исследований и политики в области инфекционных заболеваний в Университете Миннесоты.

ИСТОЧНИК KP.RU