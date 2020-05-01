2020-05-01T13:47:40+03:00
Общество

Умер старейший актер Театра имени Вахтангова Евгений Федоров

Евгений Федоров умер на 97 году жизни
Юлия САЛЬНИКОВА
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Евгений Евгеньевич Фёдоров Фото: www.vakhtangov.ruЕвгений Евгеньевич Фёдоров Фото: www.vakhtangov.ru
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После тяжелой болезни умер актер театра имени Вахтангова Евгений Федоров. Старейшему актеру театра было 96 лет.

Он практически до последних дней участвовал в постановках, несмотря на тяжелую болезнь и перенесенный инсульт.

Зрителю Евгений Федоров запомнился в спектаклях "Улыбнись нам, Господи", "Последние луны". Но он был свидетелем не только 80-летней истории становления театра, в 1941 году его еще совсем мальчишкой отправили под Смоленск рыть противотанковые траншеи. Позже Евгения Федорова, как участника трудового фронта, наградили медалью "За оборону Москвы". В труппу театра он попал сразу после окончания Театрального училища имени Бориса Щукина, и не изменил профессии до самого конца.

- Он хранил в памяти и в сердце воспоминания о великих мастерах вахтанговской сцены и о его спектаклях, о трудных годах Великой Отечественной войны и знаменитых вахтанговских праздниках,- рассказали в театре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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