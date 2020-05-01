Медведев заявил, что из-за коронавируса в России могут быть востребованы новые формы занятости

1 Май 2020 2020-05-01T13:50:28+03:00

Лидер "Единой России" считает, что эпидемия коронавируса может происходить волнами, а значит меры блокировки вероятны и в будущем

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Лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев допустил, что из-за коронавируса в России могут быть востребованы новые формы занятости.

Нынешняя эпидемия привела к временному закрытию ряда предприятий. Часть компаний перевели сотрудников на удаленный режим работы. В случае, если заболевание не исчезнет, болезнь будет возвращаться "волнами". А значит, блокировка вновь вероятна.

- Пандемия, вообще форс-мажоры такого рода, она может распространяться волнами, режим самоизоляции может вводиться попеременно,- сказал Дмитрий Медведев. - Поэтому эти новые профессии, они, по всей вероятности, окажутся более востребованными, во всяком случае, новые формы занятости.

Вирус не удастся победить, пока не приобретут иммунитет две трети населения земли, считают американские ученые. Получить иммунитет можно либо, переболев, но иммунный ответ в 10 процентах случаев не возникает, либо с помощью вакцинации.

ИСТОЧНИК KP.RU