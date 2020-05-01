Эксперт спрогнозировал пики коронавируса для федеральных округов

1 Май 2020 2020-05-01T13:26:30+03:00

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Кандидат экономических наук Агаси Тавадян с помощью математических расчетов определил сроки пика COVID-19 в федеральных округах.

Москва, по его словам, выйдет на плато уже в ближайшие дни.

- Следует отметить, что с 17 апреля 2020 года ускорение динамики слегка снизилось и она уже изменилась в лучшую сторону. Столица в первых числах мая пройдет пик эпидемии, - приводит слова ученого РИА Новости.

Он также отметил, что развитие ситуации в Москве напомиyает динамику больших городов Европы и США. При этом, полное окончание эпидемии в столице ожидается только в начале августа. Число заболевших к этому времени может составить от 130 до 170 тысяч человек.

Подмосковье, по мнению Тавадяна, подойдет к пику чуть раньше Москвы. А динамика Центрального Федерального округа в целом близка к динамике столице.

Пик коронавируса в Санкт-Петербурге, по расчетам ученого, должен произойти в конце мая. При этом во всем Северо-Западном округе выход на плато ожидается во второй декаде мая.

В остальных округах пик также придется на середину, либо конец мая. Исключение составил только Уральский федеральный округ. Там выход на плато ожидается не раньше середины июня. Однако пока нельзя утверждать, что на Урале пик эпидемии наступит позже всего. Такой "далекий" прогноз связан, в первую очередь, с неопределенностью данных.

Общее число зараженных к концу эпидемии в России составит 350-450 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU