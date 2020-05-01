Глава Минздрава: Россия подходит к важнейшему рубежу в борьбе с коронавирусом
Россия подходит к важному рубежу в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Майские праздники станут третьим инкубационным периодом и решающим. Есть вероятность переломить ситуацию и кривую заболеваемости вниз. Но теплая погода и майские праздники могут спровоцировать желание людей выйти из дома.
- Сейчас мы подходим к важнейшему рубежу борьбы с вирусом. Ответственное поведение каждого из нас является решающим фактором в победе,- приводит слова министра пресс-служба. - Остаться в эти дни дома и провести праздник с семьей– означает упредить дальнейшее развитие эпидемии, сберечь своё здоровье и здоровье своих близких.
Министр поздравил россиян с Днем труда. В этом году не было традиционных майских митингов и шествий из-за пандемии. Сегодня особенно заметна важность профессии врача, они находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Министр пожелал медикам "сил, здоровья, терпения и оптимизма".
В Роспотребнадзоре предупредили о возможности второй волны коронавируса. Американские исследователи и вовсе прогнозируют, что пандемия может длиться два года.
ИСТОЧНИК KP.RU