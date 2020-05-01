Глава Минздрава: Россия подходит к важнейшему рубежу в борьбе с коронавирусом

1 Май 2020 2020-05-01T14:12:32+03:00

Россия может выйти на снижение новых случаев заболеваемости только при условии соблюдения людьми самоизоляции Фото: REUTERS

Михаил Мурашко напомнил, что от поведения россиян зависит, как скоро страна вернется к нормальной жизни

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Россия подходит к важному рубежу в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Майские праздники станут третьим инкубационным периодом и решающим. Есть вероятность переломить ситуацию и кривую заболеваемости вниз. Но теплая погода и майские праздники могут спровоцировать желание людей выйти из дома.

- Сейчас мы подходим к важнейшему рубежу борьбы с вирусом. Ответственное поведение каждого из нас является решающим фактором в победе,- приводит слова министра пресс-служба. - Остаться в эти дни дома и провести праздник с семьей– означает упредить дальнейшее развитие эпидемии, сберечь своё здоровье и здоровье своих близких.

Министр поздравил россиян с Днем труда. В этом году не было традиционных майских митингов и шествий из-за пандемии. Сегодня особенно заметна важность профессии врача, они находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Министр пожелал медикам "сил, здоровья, терпения и оптимизма".

В Роспотребнадзоре предупредили о возможности второй волны коронавируса. Американские исследователи и вовсе прогнозируют, что пандемия может длиться два года.

ИСТОЧНИК KP.RU