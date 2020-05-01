Роспотребнадзор предупредил о второй волне коронавируса осенью
Специалисты Роспотребнадзора предупредили, что после спада заболеваемости коронавирусом этим летом инфекция может вернуться осенью, из-за чего произойдет вторая волна COVID-19. Сообщение ведомства опубликовали на сайте Информационного центра по борьбе с пандемией стопкоронавирус.рф.
- Этим летом из-за жаркой погоды и большого количества солнечного ультрафиолета заболеваемости коронавирусной инфекцией, вероятнее всего, пойдет на спад, как и все другие инфекционные заболевания. Однако при возвращении холодной и дождливой погоды грядущей осенью, при массовом возвещении граждан страны на учебу и работу велика вероятность второй волны заболеваемости, - предупредили в Роспотребнадзоре.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, ученые из США допустили, что распространение коронавируса в мире может длиться до двух лет. Пандемия продолжится, пока две трети населения Земли не приобретут иммунитет от заболевания.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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