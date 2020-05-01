Девушка разбилась со скалы в Турции, отмечая снятие коронавирусной блокировки фотосессией

1 Май 2020 2020-05-01T14:42:26+03:00

Пять лет назад Олеся переехала жить в Турцию Фото: Личная страница Вконтакте

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В первый день снятия блокировки в турецкой Анталии разбилась девушка.

Олесе Суспицыиной был 31 год. Пять лет назад она исполнила свою мечту - переехала из Казахстана жить в Турцию, устроилась гидом. Когда в стране объявили режим блокировки из-за коронавируса, Олеся послушно оставалась дома.

В воскресенье 26 апреля объявили о снятии некоторых ограничений, людям разрешили выходить из дома. Олеся позвала подругу к водопадам, чтобы сделать фото в месте, которое они считали одним из самых красивых в стране.

Как сообщает Mirror, девушка перелезла через ограждение, подошла к краю обрыва для красивого кадра. Она подскользнулась на траве и упала с 35-метровой высоты на глазах подруги.

Спасателям потребовались часы, чтобы найти ее тело в воде.

- Олеся всегда любила море и мечтала жить в Турции. Она осуществила свою мечту,- рассказала о переезде ее подруга Ольга Кравчук.

В соцсетях девушка нередко публиковала фото на краю обрывов. В комментариях к снимкам она признавалась, что всегда будет восхищаться красотой турецкой природы.

Несколько лет назад в Турции разбился парашютист из России.

ИСТОЧНИК KP.RU