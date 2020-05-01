Медведев пожелал Мишустину скорейшего выздоровления

1 Май 2020 2020-05-01T14:42:18+03:00

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Заместитель главы Совета безопасности и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев пожелал скорейшего выздоровления заразившемуся коронавирусной инфекцией премьер-министру страны Михаилу Мишустину. Свои пожелания бывший председатель правительства выразил на совещании по вопросам совершенствования трудового законодательства 1 мая.

- Я искренне желаю всем крепкого здоровья. Особенно желаю здоровья заболевшим людям из России, своим коллегами в правительстве, Михаилу Владимировичу Мишустину и вообще всем гражданам нашего государства в этой непростой эпидемиологической ситуации, - сказал Дмитрий Медведев.

Поздравляя участников совещания с майскими праздниками и Праздников весны и труда, глава «Единой России» отметил, что эти выходные проходят в крайне сложной ситуации.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что крепкого здоровья и излечения от коронавируса Михаилу Мишустину пожелали глава правительства Индии Нарендра Моди и глава Сербии Александр Вучич. Политики пожелали российскому премьер-министру скорейшего выздоровления на русском языке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/776462" frameborder="0"></iframe> У Михаила Мишустина обнаружен коронавирус.Премьер-министр России Михаил Мишустин на онлайн-совещании с российским лидером Владимиром Путиным в четверг сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU