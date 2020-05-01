Депутаты из партии Зеленского закатили банкет в ресторане, несмотря на коронавирус

1 Май 2020 2020-05-01T15:13:52+03:00

Украинские рестораны работают только на вынос, но для слуг народа сделали исключение

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Украинские депутаты из партии "Слуга народа" устроили вечеринку в ресторане в разгар пандемии коронавируса. И чтобы действительно не было "повести печальнее на свете", заседать решили в кафе "Монтекки Капулетти".

Драма не только в том, что об этой вечеринке узнали украинские журналисты. Оказалось, пир во время пандемии устроили буквально под носом у замминистра внутренних дел Антона Геращенко.

Как сообщает издание "Страна.ua", депутатов заприметили в зале "Капулетти", "Монтекки" же, как и положено, закрыто было на карантин. Угощали народных избранников блюдами итальянской кухни.

Сама по себе вечеринка не так сильно расстроила бы украинцев, если бы не закрытые рынки, из-за которых местные фермеры на днях устроили бунт и перекрыли дорогу. В стране запрещена работа рынков, тогда как торговые сети функционируют в прежнем режиме. Аграриям такое положение дел не нравится - овощи в хранилищах гниют, заработка нет.

ИСТОЧНИК KP.RU