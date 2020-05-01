В Гидрометцентре рассказали о погоде на майские праздники
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в европейской части России на майские праздники. Первого мая, по его словам, установилась не очень высокая температура.
- Утром в ряде районов Московской области температура была даже ниже нулевой. В этом нет ничего особенного, поскольку это традиционная ситуация, - рассказал Вильфаннд, отметив, что днем температура может подняться до 12-13 градусов тепла.
Уже с завтрашнего дня, то есть со второго мая, метеорологи ожидают существенного потепления. Температура поднимется до 15-17 градусов. Погода порадует солнышком и отсутствием осадков, пишет телеканал "Звезда".
Начиная с третьего мая температура повысится уже до летних значений: Ночью 8-19, днем 23-25 градусов. Не исключено, что прогремят первые майские грозы.
ИСТОЧНИК KP.RU