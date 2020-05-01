2020-05-01T15:12:11+03:00
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде на майские праздники

Со второго мая метеорологи ожидают потепления
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Метеорологи рассказали о погоде на майские праздникиМетеорологи рассказали о погоде на майские праздникиФото: Артем КИЛЬКИН
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в европейской части России на майские праздники. Первого мая, по его словам, установилась не очень высокая температура.

- Утром в ряде районов Московской области температура была даже ниже нулевой. В этом нет ничего особенного, поскольку это традиционная ситуация, - рассказал Вильфаннд, отметив, что днем температура может подняться до 12-13 градусов тепла.

Уже с завтрашнего дня, то есть со второго мая, метеорологи ожидают существенного потепления. Температура поднимется до 15-17 градусов. Погода порадует солнышком и отсутствием осадков, пишет телеканал "Звезда".

Начиная с третьего мая температура повысится уже до летних значений: Ночью 8-19, днем 23-25 градусов. Не исключено, что прогремят первые майские грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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