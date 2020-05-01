Эксперты назвали преимущества замены масок новым средством от коронавируса
Врачи назвали пластиковый щиток альтернативой медицинским маскам для защиты от коронавируса. К такому выводу эксперт учёные из Университета Айовы.
Эксперты сообщили о преимуществах пластикового щитка. Так подобное средство защиты удобнее в носке и более практично, поскольку его можно использовать многократно. Как пояснили специалисты, щиток гораздо проще дезинфицировать, просто помыв мыльной водой.
«Имитационное исследование показало, что щиток снижает непосредственное воздействие вируса на 92% на расстоянии от 180 сантиметров от заражённого», - передает издание Medikalxpress заключение ученых, которые отметили, что ранее уже была доказана эффективность щитков для защиты от пациентов с гриппом
Напомним, ранее американские физики провели эксперимент с самодельными масками из двух слоев ткани разного типа и доказали, что такие средства защит могут быть не хуже респираторов, которые рекомендуют для медработников.
ИСТОЧНИК KP.RU
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