ФАС пресекла попытку десятикратного завышения цен на маски

1 Май 2020 2020-05-01T15:33:10+03:00

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России совместно с прокуратурой пресекла завышение цен на медицинские маски

Как сообщили в антимонопольном ведомстве один из оптовых продавцов повысил стоимость это средство защиты на 957 процентов.

Напомним, еще в середине февраля ФАС сообщила о завышении цен на медицинские маски в аптеках более чем вдвое. Тогда в ведомстве пообещали публиковать на своем сайте цен на лекарства и медицинские маски. Кроме того, заявили, что завышение стоимости на медицинские маски и противовирусные препараты можно рассматривать как мародерство и картельный сговор, поэтому будут «сразу же возбуждать антимонопольные дела».

ИСТОЧНИК KP.RU