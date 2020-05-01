2020-05-01T15:33:10+03:00
Общество

ФАС пресекла попытку десятикратного завышения цен на маски

Один из оптовиков повысил стоимость медицинских масок на 957 процентов
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ФАС пресекла попытку десятикратного завышения цен на маскиФАС пресекла попытку десятикратного завышения цен на маскиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России совместно с прокуратурой пресекла завышение цен на медицинские маски

Как сообщили в антимонопольном ведомстве один из оптовых продавцов повысил стоимость это средство защиты на 957 процентов.

Напомним, еще в середине февраля ФАС сообщила о завышении цен на медицинские маски в аптеках более чем вдвое. Тогда в ведомстве пообещали публиковать на своем сайте цен на лекарства и медицинские маски. Кроме того, заявили, что завышение стоимости на медицинские маски и противовирусные препараты можно рассматривать как мародерство и картельный сговор, поэтому будут «сразу же возбуждать антимонопольные дела».

ИСТОЧНИК KP.RU

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