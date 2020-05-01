2020-05-01T17:09:58+03:00
В мире

Байден прокомментировал обвинения экс-сотрудницы в изнасиловании

Ранее Тара Рид обратилась в полицию с заявлением на лидера президентского гонки от демократов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Байден отверг обвинения экс-сотрудницы в изнасилованииБайден отверг обвинения экс-сотрудницы в изнасилованииФото: REUTERS
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Один из самых вероятных кандидатов в президенты США от демократов Джо Байден отверг обвинения своей бывшей сотрудницы в изнасиловании 27 лет.

«Нет, это неправда. Я однозначно заявляю, что такого никогда не было», - заявил Байден в эфире телеканала MSNBC.

Напомним, ранее женщина по имени Тара Рид, которая примерно 30 лет назад работала помощницей тогда еще сенатора от штата Делавэр Байдена, обвиняла своего бывшего работодателя в домогательствах. Однако после того, как Хиллари Клинтон, за которую она всегда голосовала, объявила о своей поддержке Джо Байдена, экс-сотрудница решила не только рассказать об этой истории, но обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании.

По ее словам в 1993 году Байден домогался ее в одном из коридоров здания конгресса, он прижал к стене, целовал без ее на то согласия, прикасался и предлагал вступить с ним в интимные отношения.

Накануне президент США Дональд Трамп призвал своего конкурента ответить на многочисленные обвинения в сексуальных домогательствах

ИСТОЧНИК KP.RU

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