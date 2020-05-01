Специалист рассказала, как приготовить шашлык для «домашнего пикника»

1 Май 2020 2020-05-01T16:13:38+03:00

Диетолог сообщила, что приготовление мяса в духовке или на гриле может стать достойной альтернативой мангалу

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В условиях распространения коронавируса россиян просят оставаться дома и строго соблюдать режим самоизоляции в период майских праздников. Диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова решила помочь гражданам и рассказать, как, не входя из дома, приготовить шашлыки.

Специалист отметила, что приготовление мяса в духовке или на гриле может стать достойной альтернативой мангалу.

Стародубова обратила особое внимание на сорт мяса, которое должно содержать меньше холестерина, а значит подойдут для всей семьи. Она предложила использовать такие нежирные сорта мяса и птицы, как индейку, цыпленка, кролика или телятину.

При приготовлении маринада можно использовать лимонный сок, пюре из свежих помидоров, а также натуральный нежирный йогурт.

«Рекомендуется ежедневно потреблять не менее 400 граммов различных овощей и фруктов (за исключением картофеля), при этом можно использовать как свежие, так и замороженные овощи, которые можно тушить, запекать или приготовить на гриле», - рассказала агентству «Москва»

ИСТОЧНИК KP.RU