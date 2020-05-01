2020-05-01T16:13:38+03:00
Общество

Специалист рассказала, как приготовить шашлык для «домашнего пикника»

Диетолог сообщила, что приготовление мяса в духовке или на гриле может стать достойной альтернативой мангалу
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Специалист рассказала, как приготовить шашлык для «домашнего пикника»Специалист рассказала, как приготовить шашлык для «домашнего пикника»Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В условиях распространения коронавируса россиян просят оставаться дома и строго соблюдать режим самоизоляции в период майских праздников. Диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова решила помочь гражданам и рассказать, как, не входя из дома, приготовить шашлыки.

Специалист отметила, что приготовление мяса в духовке или на гриле может стать достойной альтернативой мангалу.

Стародубова обратила особое внимание на сорт мяса, которое должно содержать меньше холестерина, а значит подойдут для всей семьи. Она предложила использовать такие нежирные сорта мяса и птицы, как индейку, цыпленка, кролика или телятину.

При приготовлении маринада можно использовать лимонный сок, пюре из свежих помидоров, а также натуральный нежирный йогурт.

«Рекомендуется ежедневно потреблять не менее 400 граммов различных овощей и фруктов (за исключением картофеля), при этом можно использовать как свежие, так и замороженные овощи, которые можно тушить, запекать или приготовить на гриле», - рассказала агентству «Москва»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Аллергиков предупредили о новой угрозе на майские праздники
Песков: охрана здоровья президента находится на максимальном уровне
Песков: охрана здоровья президента находится на максимальном уровне
Эксперт рассказал, что спасет россиян от "библейского голода"
Кабмин выделил 500 млн руб. на оказание помощи россиянам за рубежом
Британские ученые нашли связь между этносом и смертностью от коронавируса
«Сейчас я примерю»: министр Бельгии не смог с первого раза надеть медицинскую маску
У тяжелобольных коронавирусом нашли смертельную патологию
Германия не собирается вводить «Северный поток – 2» из правил Газовой директивы ЕС
Врач назвал атакующий Европу синдром Кавасаки проявлением коронавируса
Специалист рассказала, как приготовить шашлык для «домашнего пикника»
Байден прокомментировал обвинения экс-сотрудницы в изнасиловании
Японский океанариум попросил граждан позвонить аквариумным угрям по видеосвязи
ФАС пресекла попытку десятикратного завышения цен на маски
В Гидрометцентре рассказали о погоде на майские праздники
Эксперты назвали преимущества замены масок новым средством от коронавируса
Депутаты из партии Зеленского закатили банкет в ресторане, несмотря на коронавирус
Денис Проценко назвал условие всплеска эпидемии коронавируса
В России 11 детей с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, еще двое скончались
Медведев пожелал Мишустину скорейшего выздоровления
Девушка разбилась со скалы в Турции, отмечая снятие коронавирусной блокировки фотосессией
Попова допустила ужесточение ограничительных мер после 11 мая