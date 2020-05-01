«Сейчас я примерю»: министр Бельгии не смог с первого раза надеть медицинскую маску

1 Май 2020 2020-05-01T16:47:25+03:00

Министр юстиции Бельгии Коен Геенс утром в четверг посетил швейный цех, на котором местные добровольцы шьют защитный маски во время пандемии коронавирусной инфекции. Фото: Андрей КАРА

Местные волонтеры уже изготовили более 35 тысяч масок от коронавируса

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Министр юстиции Бельгии Коен Геенс утром в четверг посетил швейный цех, на котором местные добровольцы шьют защитный маски во время пандемии коронавирусной инфекции. Политик попробовал примерить маску, сделанную волонтерами, но это оказалось не так-то просто: непослушное средство индивидуальной защиты то сползало на глаза министру, то неправильно цеплялось за уши.

Сейчас я примерю : Министр юстиции Бельгии Коен Геенс и маска, ношение которой обязательно.

Отмечается, что волонтеры из бельгийского швейного цеха изготовили уже более 35 тысяч защитных масок, которые будут раздавать местным жителям для противодействия распространения эпидемии.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, глава Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса тоже оказался в подобной неловкой ситуации. В прямом эфире лидер страны хотел показать людям, как правильно носить защитную маску в период пандемии, но, как и в случае с бельгийским министром, маска абсолютно отказалась слушаться политика.

ИСТОЧНИК KP.RU