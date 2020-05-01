1 Май 2020 2020-05-01T16:56:02+03:00

Британские ученые нашли связь между этносом и смертностью от коронавируса Фото: REUTERS

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Число летальных исходов из-за заражения коронавирусом в Великобритании может отличаться в зависимости от этнической принадлежности заболевшего. К такому выводу пришли ученые британского исследовательского института Institute for Fiscal studies (IFS).

Согласно приведённым данным, количество летальных случаев в больницах в связи с коронавирусом на душу населения больше всего среди чернокожего населения, выходцев из стран Карибского бассейна. Отмечается, что уровень летальности среди данной группы в три раза выше, чем среди белого населения королевства.

Уровень летальности среди других групп чернокожего населения также превышает средний показатель в стране в два раза.

Авторы допускают, что такие показатели смертности среди этнических групп могут быть вызваны сложным состояния здоровья граждан, а также набором экономических и социальных факторов. Исследование также связывает количество летальных исходов с географическим распределением и плотностью населения в определенном населенном пункте.

Отметим, что в Великобритании количество погибших от коронавируса превышает число выздоровевших. Так с начала эпидемии в стране зарегистрировано более 171 тыс. заболевших, из них жертвами заболевания стали 26 771, а спасти смогли только 859 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU