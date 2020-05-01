Кабмин выделил 500 млн руб. на оказание помощи россиянам за рубежом

1 Май 2020 2020-05-01T17:08:04+03:00

Граждане, которые не могут временно вернуться домой, получат соцподдержку

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В пятницу, 1 апреля, правительство утвердило порядок оказания помощи граждан России, которые не могут вернуться на родину в связи с распространением коронавирусной инфекции. Согласно распоряжению кабмина на оказание помощи россиянам зарубежном выделят полмиллиарда рублей.

Средства направят Министерству иностранных дел, для организации пребывания россиян за рубежом и оказание им социальной поддержки.

Напомним, 3 апреля, правительство уже выделило внешнеполитическому ведомству 500 миллионов рублей. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что в ведомство поступили выделенные кабмином средства и первые обращения от россиян, оставшихся за границей, уже обработаны. После чего премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в случае необходимости кабмин выделит больше средств на помощь россиянам, которые находятся за рубежом из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU