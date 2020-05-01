Аллергиков предупредили о новой угрозе на майские праздники
В период майских праздников в российской столице будет пик пыления березы и клена. Экологи предупреждают, что людям, страдающим от весенней аллергии, в ближайшее время надо быть осторожнее. Об этом сообщили в московском департаменте природопользования и охраны окружающей среды.
- В Москве на майские праздники будет сразу два дерева-аллергена: береза и клен. Данные растения вступили в активную фазу цветения, а значит, концентрация пыльца в воздухе сильно повысится в ближайшие дни, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Вызывающая сильную аллергию береза является нередкой гостьей в зеленых зонах города, однако ее общая доля в составе "зеленого фонда", как правило, не превышает и десяти процентов. А вот клен – очень популярное растение, которое часто используют для озеленения российской столицы. Почти треть всех деревьев в городе являются различными видам клена. Самое большое количество этих деревьев растет в Измайлово, Сокольниках и Филевском парке и в парках Кузьминки-Люблино и Царицыно.
Специалисты департамента посоветовали внимательно следить за самочувствием и тщательно следовать назначениям лечащих медиков, чтобы смягчить симптомы аллергия и избежать неприятных последствий.
ИСТОЧНИК KP.RU