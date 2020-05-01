2020-05-01T17:05:01+03:00
Здоровье

Аллергиков предупредили о новой угрозе на майские праздники

В начале месяца людям, страдающим от весенней аллергии, нужно быть острожными
Ксения АНУФРИЕВА
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Аллергиков предупредили о новой угрозе на майские праздникиАллергиков предупредили о новой угрозе на майские праздникиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В период майских праздников в российской столице будет пик пыления березы и клена. Экологи предупреждают, что людям, страдающим от весенней аллергии, в ближайшее время надо быть осторожнее. Об этом сообщили в московском департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

- В Москве на майские праздники будет сразу два дерева-аллергена: береза и клен. Данные растения вступили в активную фазу цветения, а значит, концентрация пыльца в воздухе сильно повысится в ближайшие дни, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Вызывающая сильную аллергию береза является нередкой гостьей в зеленых зонах города, однако ее общая доля в составе "зеленого фонда", как правило, не превышает и десяти процентов. А вот клен – очень популярное растение, которое часто используют для озеленения российской столицы. Почти треть всех деревьев в городе являются различными видам клена. Самое большое количество этих деревьев растет в Измайлово, Сокольниках и Филевском парке и в парках Кузьминки-Люблино и Царицыно.

Специалисты департамента посоветовали внимательно следить за самочувствием и тщательно следовать назначениям лечащих медиков, чтобы смягчить симптомы аллергия и избежать неприятных последствий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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