2020-05-01T17:29:36+03:00
Экономика

В России ограничили закупки промтоваров из-за рубежа

Исключением стали государства-члены ЕАЭС
Ксения АНУФРИЕВА
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В России ограничили закупки промтоваров из-за рубежаВ России ограничили закупки промтоваров из-за рубежаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Премьер-министр России Михаил Мишустин запретил покупать через госзакупки некоторые промышленные товары из зарубежных стран за исключением государств-участников Евразийского экономического союза. Соответствующее постановление появилось на сайте кабинета министров сегодня, 1 мая.

В документе уточняется, что запрет вводят для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также для нужд обороны и безопасности Российской Федерации.

При этом ограничения не будут распространяться на товары, которые не производятся на российской территории, а также в отношении закупок запасных частей и расходных материалов к оборудованию и машинам и госзакупок отдельных органов власти страны. Также запрет не будет действовать в случае закупки одного товара стоимостью не более 100 тысяч рублей или нескольких товаров, цена которых не превышает одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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