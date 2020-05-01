2020-05-01T17:28:36+03:00
Спорт

Украинского футболиста удивило, как легко его жены сменила фамилию с Москаль на Пердута

В свою очередь супруга спортсмена удивленно спросила, какую фамилию она еще должна была брать
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Полузащитник украинского футбольного клуба «Ворсклы» Игорь Пердута. Фото: клуб «Ворскла»Полузащитник украинского футбольного клуба «Ворсклы» Игорь Пердута. Фото: клуб «Ворскла»
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Полузащитник украинского футбольного клуба «Ворсклы» Игорь Пердута рассказал, как он был удивлен, насколько легко она поменяла свою девичью фамилию Москаль на фамилию супруга.

Пердута отметил, что хоть над его никто «не смеялся зло», но без шуток не обходилось «и в детстве, и во взрослом футболе».

«Все подколки всегда были дружескими. Вы же наверняка слышали, как меня партнёры зовут на поле — Пердя или Пердюня», - передает его слова «Полтавщина спорт»

Он даже признался, что, если бы сам услышал такую фамилию, то улыбнулся бы. «Я понимаю, что само слово Пердута довольно забавное», - добавил он.

«Фамилия не приносит мне никакого дискомфорта. Легко ли жена согласилась взять фамилию? Она большая молодец. Я сам удивился, если честно, как легко она её взяла», - рассказал спортсмен.

При этом по словам футболиста, супруга «ещё так удивлённо спрашивала: „Тю, а какую ещё я должна брать?“». «В конце концов, у неё девичья фамилия Москаль», - заключил он.

29-летний полузащитник Игорь Пердута в этом сезоне уже провёл 23 матча, отдал три результативные передачи и забил два гола

ИСТОЧНИК KP.RU

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Украинского футболиста удивило, как легко его жены сменила фамилию с Москаль на Пердута
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