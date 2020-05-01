2020-05-01T18:53:18+03:00
Экономика

Цена нефти WTI вросла до 20,04 доллара за баррель после вступления в силу сделки ОПЕК+

Сырье марки Brent до 26,85 доллара за баррель
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Цена нефти WTI вросла до 20,04 доллара за баррель после вступления в силу сделки ОПЕК+Цена нефти WTI вросла до 20,04 доллара за баррель после вступления в силу сделки ОПЕК+Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Стоимость нефти начала расти на фоне вступления в силу с 1 мая нового соглашения ОПЕК+, которое предусматривает рекордное сокращение добычи ресурса в истории.

В пятницу, 1 мая, в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже июньские фьючерсы на нефть WTI прибавила в цене 6,37%, достигла отметки 20,04 доллара за баррель. В течение сессии стоимость сырья достигала 20,45 доллара за баррель.

На бирже ICE в Лондоне эталонной североморской нефтяной смеси марки Brent также прибавила в цене. Июльских фьючерсов подорожали на 1,4%, до 26,85 доллара за баррель.

Напомним, что ранее майские фьючерсы WTI побили антирекорд и ушли в минус, опустившись до «минус 37 долларов». Тем не менее вскоре начали расти. Сегодня, 1 мая, вступила в силу сделка ОПЕК+, которое предусматривает рекордное сокращение добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Договор будет действовать до мая 2022 года с постепенным наращиванием нефтедобычи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рынок смартфонов показал крупнейший в истории спад из-за карантина
ВМС США объяснили резкий рост числа зараженных коронавирусом на борту авианосца «Теодор Рузвельт»
Попова рассказала о всплеске числа заразившихся коронавирусом
ВОЗ не отменяет глобальный режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Цена нефти WTI вросла до 20,04 доллара за баррель после вступления в силу сделки ОПЕК+
«Другая традиция и культура»: в МИД Швеции объяснили отсутствие карантина в стране доверием
Информацию о смерти Ким Чен Ына назвали «почти на сто процентов точной»
Судно, способное достроить «Северный поток – 2», зашло в воды Дании
Украинского футболиста удивило, как легко его жены сменила фамилию с Москаль на Пердута
В России ограничили закупки промтоваров из-за рубежа
Аллергиков предупредили о новой угрозе на майские праздники
Песков: охрана здоровья президента находится на максимальном уровне