1 Май 2020 2020-05-01T18:53:18+03:00

Цена нефти WTI вросла до 20,04 доллара за баррель после вступления в силу сделки ОПЕК+ Фото: REUTERS

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Стоимость нефти начала расти на фоне вступления в силу с 1 мая нового соглашения ОПЕК+, которое предусматривает рекордное сокращение добычи ресурса в истории.

В пятницу, 1 мая, в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже июньские фьючерсы на нефть WTI прибавила в цене 6,37%, достигла отметки 20,04 доллара за баррель. В течение сессии стоимость сырья достигала 20,45 доллара за баррель.

На бирже ICE в Лондоне эталонной североморской нефтяной смеси марки Brent также прибавила в цене. Июльских фьючерсов подорожали на 1,4%, до 26,85 доллара за баррель.

Напомним, что ранее майские фьючерсы WTI побили антирекорд и ушли в минус, опустившись до «минус 37 долларов». Тем не менее вскоре начали расти. Сегодня, 1 мая, вступила в силу сделка ОПЕК+, которое предусматривает рекордное сокращение добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Договор будет действовать до мая 2022 года с постепенным наращиванием нефтедобычи.

ИСТОЧНИК KP.RU