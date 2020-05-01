2020-05-01T19:11:15+03:00
Коронавирус Covid-19

ВОЗ не отменяет глобальный режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Гендиректор организации предупредил, что угроза коронавирусная инфекция остается в силе
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
ВОЗ не отменяет глобальный режим чрезвычайной ситуации из-за коронавирусаВОЗ не отменяет глобальный режим чрезвычайной ситуации из-за коронавирусаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Решение Всемирной организации здравоохранения объявить глобальный режим чрезвычайной ситуации в мире в связи с распространением коронавируса нового типа остается в силе. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Пандемия остается чрезвычайной ситуацией для общественного здравоохранения», - заявил он по итогам заседания комитета ВОЗ по ЧС.

Напомним, изначально на экстренном заседании комитет ВОЗ приняла решение не считать ситуацию с коронавирусной инфекцией чрезвычайной. Однако ситуация ухудшилась, после чего организация повысила оценку риска распространения нового заболевания до «повышенного» и признала прежнюю формулировку ошибочной. 31 января Всемирная организация здравоохранения объявила режим ЧС.

На этой недели, 27 апреля, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 3 млн. По последним данным в мире зарегистрировано более 3,3 млн случаев заражения, свыше 234 тыс. летальных исходов, выздоровели более 1 млн человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рынок смартфонов показал крупнейший в истории спад из-за карантина
ВМС США объяснили резкий рост числа зараженных коронавирусом на борту авианосца «Теодор Рузвельт»
Попова рассказала о всплеске числа заразившихся коронавирусом
ВОЗ не отменяет глобальный режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Цена нефти WTI вросла до 20,04 доллара за баррель после вступления в силу сделки ОПЕК+
«Другая традиция и культура»: в МИД Швеции объяснили отсутствие карантина в стране доверием
Информацию о смерти Ким Чен Ына назвали «почти на сто процентов точной»
Судно, способное достроить «Северный поток – 2», зашло в воды Дании
Украинского футболиста удивило, как легко его жены сменила фамилию с Москаль на Пердута
В России ограничили закупки промтоваров из-за рубежа
Аллергиков предупредили о новой угрозе на майские праздники
Песков: охрана здоровья президента находится на максимальном уровне