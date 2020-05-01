ВОЗ не отменяет глобальный режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Решение Всемирной организации здравоохранения объявить глобальный режим чрезвычайной ситуации в мире в связи с распространением коронавируса нового типа остается в силе. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Пандемия остается чрезвычайной ситуацией для общественного здравоохранения», - заявил он по итогам заседания комитета ВОЗ по ЧС.
Напомним, изначально на экстренном заседании комитет ВОЗ приняла решение не считать ситуацию с коронавирусной инфекцией чрезвычайной. Однако ситуация ухудшилась, после чего организация повысила оценку риска распространения нового заболевания до «повышенного» и признала прежнюю формулировку ошибочной. 31 января Всемирная организация здравоохранения объявила режим ЧС.
На этой недели, 27 апреля, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 3 млн. По последним данным в мире зарегистрировано более 3,3 млн случаев заражения, свыше 234 тыс. летальных исходов, выздоровели более 1 млн человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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