ВОЗ не отменяет глобальный режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

1 Май 2020 2020-05-01T19:11:15+03:00

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Решение Всемирной организации здравоохранения объявить глобальный режим чрезвычайной ситуации в мире в связи с распространением коронавируса нового типа остается в силе. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Пандемия остается чрезвычайной ситуацией для общественного здравоохранения», - заявил он по итогам заседания комитета ВОЗ по ЧС.

Напомним, изначально на экстренном заседании комитет ВОЗ приняла решение не считать ситуацию с коронавирусной инфекцией чрезвычайной. Однако ситуация ухудшилась, после чего организация повысила оценку риска распространения нового заболевания до «повышенного» и признала прежнюю формулировку ошибочной. 31 января Всемирная организация здравоохранения объявила режим ЧС.

На этой недели, 27 апреля, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 3 млн. По последним данным в мире зарегистрировано более 3,3 млн случаев заражения, свыше 234 тыс. летальных исходов, выздоровели более 1 млн человек.

ИСТОЧНИК KP.RU