ВМС США объяснили резкий рост числа зараженных коронавирусом на борту авианосца «Теодор Рузвельт»

1 Май 2020 2020-05-01T19:50:55+03:00

Изменить размер текста: A A

По последним данным из 5 000 членов экипажа американского авианосца «Теодор Рузвельт» коронавирусная инфекция нового типа выявлена уже у 1102 моряков. Эту ситуацию постарались объяснить ВМС США.

«Сейчас имеются 1102 активных случая, и увеличение числа текущих случаев связано с тестированием на выходе (из карантина) у моряков, у которых не было симптомов», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно приведенным данным, 53 военнослужащих уже выздоровели, трое находятся в больнице, жертвами инфекции жертвой инфекции стал один моряк. На борту авианосца пока остаются 700 членов экипажа для поддержания функционирования систем корабля.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции на авианосце произошла в конце марта. В начале апреля стало известно о смерти первого военнослужащего. Эксперты уже назвали аномальной эпидемию на борту этого военного корабля. Они отметили, что там гораздо больше бессимптомных носителей, чем исследователи видят в общей популяции США.

ИСТОЧНИК KP.RU