2020-05-01T19:50:55+03:00
В мире

ВМС США объяснили резкий рост числа зараженных коронавирусом на борту авианосца «Теодор Рузвельт»

По последним данным коронавирусная инфекция выявлена у 1102 членов экипажа
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
ВМС США объяснили резкий рост числа зараженных коронавирусом на борту авианосца «Теодор Рузвельт»ВМС США объяснили резкий рост числа зараженных коронавирусом на борту авианосца «Теодор Рузвельт»Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

По последним данным из 5 000 членов экипажа американского авианосца «Теодор Рузвельт» коронавирусная инфекция нового типа выявлена уже у 1102 моряков. Эту ситуацию постарались объяснить ВМС США.

«Сейчас имеются 1102 активных случая, и увеличение числа текущих случаев связано с тестированием на выходе (из карантина) у моряков, у которых не было симптомов», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно приведенным данным, 53 военнослужащих уже выздоровели, трое находятся в больнице, жертвами инфекции жертвой инфекции стал один моряк. На борту авианосца пока остаются 700 членов экипажа для поддержания функционирования систем корабля.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции на авианосце произошла в конце марта. В начале апреля стало известно о смерти первого военнослужащего. Эксперты уже назвали аномальной эпидемию на борту этого военного корабля. Они отметили, что там гораздо больше бессимптомных носителей, чем исследователи видят в общей популяции США.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рынок смартфонов показал крупнейший в истории спад из-за карантина
ВМС США объяснили резкий рост числа зараженных коронавирусом на борту авианосца «Теодор Рузвельт»
Попова рассказала о всплеске числа заразившихся коронавирусом
ВОЗ не отменяет глобальный режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Цена нефти WTI вросла до 20,04 доллара за баррель после вступления в силу сделки ОПЕК+
«Другая традиция и культура»: в МИД Швеции объяснили отсутствие карантина в стране доверием
Информацию о смерти Ким Чен Ына назвали «почти на сто процентов точной»
Судно, способное достроить «Северный поток – 2», зашло в воды Дании
Украинского футболиста удивило, как легко его жены сменила фамилию с Москаль на Пердута
В России ограничили закупки промтоваров из-за рубежа
Аллергиков предупредили о новой угрозе на майские праздники
Песков: охрана здоровья президента находится на максимальном уровне