Рынок смартфонов показал крупнейший в истории спад из-за карантина
В первом квартале 2020 года поставки смартфонов сократились на 11,7% из-за пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные International Data Corporation (IDC).
Сильнее всего пострадал Китай. Это оказало влияние и на мировой рынок, так как многие страны зависят от экспорта Китая.
- В то время как цепочка поставок из Китая начала восстанавливаться в конце квартала, крупнейшие экономики мира практически остановились, вызвав тем самым падение спроса, - комментирует эксперт IDC.
Несмотря на экономические трудности, тройка лидеров среди производителей смартфонов не изменилась. Это по-прежнему Samsung, Huawei и Apple. Но и они переживают не лучшие времена. Больше всего пострадал Samsung. В первом квартале 2020 года компания поставила на 18,9% смартфонов меньше, чем обычно, Huawei - на 17,1%. Apple повезло гораздо больше. Поставки компании уменьшились всего на 0,4%.
А вот Xiaomi пандемия пошла на пользу. Компании удалось увеличить реализацию на 6,1%, до 29,5 миллиона смартфонов.
ИСТОЧНИК KP.RU