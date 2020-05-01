Глава Роспотребнадзора рассказала, что помешало Мишустину уберечься от коронавируса

1 Май 2020 2020-05-01T20:17:53+03:00

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью корреспонденту "КП" Александру Гамову рассказала, что могло помещать премьер-министру России Михаилу Мишустину уберечься от коронавируса.

- Анна Юрьевна, я не могу не спросить про нашего премьер-министра Михаила Мишустина. Как же он не уберегся? Вообще это возможно – уберечься на такой работе?

- Единственное, что я хочу вам сказать, - что когда человек всего себя отдает делу (а это именно так), он, естественно, подвергает себя повышенному риску, - сказала она в интервью kp.ru

Анна Попова также пожелала премьер-министру как можно быстрее выздороветь. «От всей души хочу пожелать Михаилу Владимировичу скорейшего выздоровления, потому что его активность, его участие крайне важны для страны», - заявила глава Роспотребнадзора.

Как писал сайт kp.ru премьер-министр сообщил о том, что заболел коронавирусом в четверг, 30 апреля. Симптомом коронавирусной инфекции у него стала высокая температура. Пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков заявил, что Мишустин на время лечения коронавируса будет находиться под наблюдением врачей в одном из медицинских учреждений. Тем не менее глава кабмина отметил, что он будет оставаться на связи. И.о. премьера назначен Андрей Белоусов.

ИСТОЧНИК KP.RU