2020-05-01T20:43:35+03:00
Коронавирус Covid-19

ВОЗ подтвердила, что коронавирус имеет естественное происхождение

Многие ученые определили, что COVID-19 не был генетически модифицирован
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ВОЗ подтвердила, что коронавирус имеет естественное происхождениеВОЗ подтвердила, что коронавирус имеет естественное происхождениеФото: Мария ЛЕНЦ
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Новая коронавирусная инфекция не была создана искусственно и генетически модифицирован, что подтверждают многие ученые со всего мира. Такое заявление сделали во Всемирной организации здравоохранения

«Что касается происхождения вируса в Ухане. Мы получаем информацию от многих ученых, и все говорят одно и то же: у вируса естественное происхождение», - сообщил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан и отметил, что сейчас важно найти, кто является реальным природным носителем, "хозяином" этого вируса".

«Это важно, для того чтобы принять профилактические меры. Это сможет предотвратить аналогичную ситуацию в будущем», - пояснил он.

Напомним, ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не раз заявлял о том, что Китай якобы скрывал информацию о коронавирусе и виновен в его создании. У том же обвинил КНР и госсекретарь США Майкл Помпео.

Власти американского штата Миссури привели такой же аргумент и даже подали в суд на китайские власти. Генпрокурор штат Эрик Шмитт считает, что «правительство Китая, Коммунистическая партия Китая» в конце прошлого года препятствовали распространению информации об инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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